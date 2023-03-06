Что произошло после концерта Леши Свика в Иркутске

Приезд исполнителя в Иркутск для многих стал настоящим событием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В клубе «Дикая лошадь» прошел большой сольный концерт Леши Свика. Артист выступил перед иркутянами в воскресенье, 5 марта.

В 2017 году малоизвестный музыкант из Екатеринбурга завоевал сердца слушателей после выхода таких треков как «Малиновый свет», Самолеты», «Луна». С тех пор прошло больше пяти лет, но Леша Свик до сих пор остается одним из самых популярных молодых исполнителей.

Приезд исполнителя в Иркутск для многих стал настоящим событием. Поклонники творчества музыканта весь следующий день продолжают делиться в социальных сетях фотографиями и видео, а также своими впечатлениями, которые остались у них после концерта:

«Просто лучший! Спасибо за концерт и возможность прожить эти песни по-новому!»

«Голос до мурашек! Спасибо, Леша, тебе и твоей команде!»

«Ждем новых встреч!»

«Концерт просто огонь! Давно я не получала такого удовольствия от выступления артистов!»

«Приезжай к нам еще!».

«Спасибо, Иркутск!» - поблагодарил слушателей Леша Свик в своих социальных сетях.