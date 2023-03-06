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НовостиЗдоровье6 марта 2023 5:52

20 255 случаев ОРВИ зарегистрировали в Иркутской области за неделю

Положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
20 255 случаев ОРВИ зарегистрировали в Иркутской области за неделю

20 255 случаев ОРВИ зарегистрировали в Иркутской области за неделю

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье отмечается рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. За последние семь дней специалисты зарегистрировали 20 255 случаев инфицирования. В том числе 12 898 пациентов - это дети. Также зафиксировано распространение гриппа. Лабораторно диагноз подтвердился у 104 жителей региона. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения. Тем не менее, показатель заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 26%, - отметили в ведомстве.

Важно! Чтобы не стать переносчиком ОРВИ, не забывайте надевать защитную маску в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Мойте руки, пользуйтесь антисептиком, дома чаще проводите влажную уборку, а при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу.