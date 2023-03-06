Спикер ЗС обсудил с председателями дум поддержку педагогов

Александр Ведерников обсудил поддержку педагогов с председателями муниципальных дум.

В областном парламенте состоялась встреча спикера ЗС Александра Ведерникова с председателями районных и городских дум. Обсуждалась работа, приуроченная в Году педагога и наставника, который стартовал в 2023 году.

Александр Ведерников отметил, что в школах, колледжах и техникумах необходимо развивать наставничество.

- Нужен единый подход к подготовке учителей, которые являются наставниками и ведут «Разговоры о важном». Пединститут ИГУ разработал программу обучения таких кадров. Необходимо выделить из бюджета средства на переподготовку преподавателей, предусмотреть гранты для общественных организаций, которые станут работать по этому направлению, - сказал Александр Ведерников.

Ранее депутаты областного парламента разработали программы, направленные на улучшение материально-технической базы школ, колледжей и техникумов, а также на синхронизацию работ по капремонтам, на обеспечение школьным питанием.

Председатели дум, в свою очередь, обратили внимание на необходимость повышения престижа профессии. Также молодые специалисты нуждаются в мерах поддержки, в том числе в части предоставления жилья.