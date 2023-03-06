В Иркутске сыну экс-губернатора Андрею Левченко смягчили приговор

Сыну экс-губернатора Андрею Левченко смягчили приговор Фото: Артем КИЛЬКИН

Иркутский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке дело в отношении сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

-Левченко и еще четверо фигурантов были не согласны с решением суда первой инстанции, поэтому обратились в Иркутский областной суд. Прокурор во время прений сторон ходатайствовала о смягчении наказания трем фигурантам дела, в числе которых и Левченко.

Как итог, по решению суда Левченко смягчили наказание до 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей. Также он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 11 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что Андрей Левченко сорганизовал преступную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации и его заместитель. После этого было подписано соглашение с московским предприятием, производящим лифты. В итоге обвиняемые смогли незаконно получить почти 1 млрд рублей.