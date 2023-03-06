104 человека в Иркутской области заразились гриппом за одну неделю Фото: Иван Макеев

В Иркутской области медики фиксируют рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

-Только за одну неделю официально подтвердилось 20 255 случаев ОВРИ, в том числе 12898 - среди детей. Лабораторно подтверждён диагноз грипп у 104 человек, - говорят специалисты ведомства.

Положительный прирост фиксируют во всех возрастных группах. Однако в целом показатель заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 26%.

В общем и целом, чтобы не заболеть, нужно носить маски в общественных местах, мыть руки и пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию, проводить влажную уборку, проветривать помещение.

Кроме этого, важно не заниматься самолечением. При первых признаках заболевания стоит обратиться за квалифицированной медицинской помощью к врачу.