48 миллионов рублей направят на сферу образования Иркутска Фото: Даниил ОПАРИН

В понедельник, 6 марта, прошло внеочередное заседание постоянной комиссии по социальной политике. На этом заседании депутаты голосовали за поправки, предполагающие изменения в муниципальную программу «Образование". На ее реализацию хотят направить более 48 млн рублей.

-Так, 37,6 миллиона рублей хотят направить на проведение ремонта, 9,8 миллиона рублей - на оснащение современными средствами, а еще 659 тысяч рублей - отправят на благоустройство территорий, - говорят в пресс-службе думы Иркутска.

Всего дополнительные средства получат 69 образовательных учреждений города Иркутска.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в 2023 году в Усолье-Сибирском начнут благоустраивать Интернациональную улицу.