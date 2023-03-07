Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Иркутске 7 марта 2023 Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В столице Приангарья снова плюсовая температура. Но ждать ее следует только днем, ночи в нашем регионе все еще холодные. Так, погода в Иркутске 7 марта 2023 будет без осадков и с переменной облачностью. Днем воздух прогреется до +3…+5 градусов.

Погода в Иркутске 7 марта 2023: прогноз синоптиков

- В городе также немного ветрено, скорость юго-восточного ветра достигает 6-11 м/с, - добавляют метеорологи.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, в норме – составляет 721 миллиметр ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 56%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 7 марта 2023 также будет с переменной облачностью, местами выпадет мокрый снег и снег.

Особенно точно осадков ждут в западных, северо-западных и Катангском районах. Местами в районах прогнозируют порывы ветра до 15-18 м/с, метели. Днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут 0..+5 градусов, если небо закроют облака, похолодает до -5…-10 градусов.

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