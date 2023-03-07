Восьмибалльные пробки образовались в Иркутске утром 7 марта. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 7 марта 2023 утром достигли восьми баллов. Заторы сковали самые популярные для проезда в утренние часы улицы. Узнали, как долго еще сегодня на магистралях будут заторы.

Пробки в Иркутске 7 марта 2023 утром: подробности

- Пробки в Иркутске 7 марта 2023 утром 8 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время во вторник, - сообщили КП-Иркутск в Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 5 баллов.

Ну а пока красным на картах расцвечены улицы Сурнова, Рабочего Штаба, проезд к Иркутному мосту, улицы Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского до самого Глазковского моста, Гоголя, Пушкина, Профсоюзная, Челнокова. «Стоит» улица Лермонтова, заторы на подъезде к Академическому мосту. Движение на плотине ГЭС более-менее свободное.

Пробки в Иркутске 7 марта 2023 утром есть на улицах Пискунова, Байкальская, Триллисера, Кожова, Депутатская, Карла Либкнехта, Декабрьских Событий.

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