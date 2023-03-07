1322 ежемесячные выплаты из маткапитала назначили семьям в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

1322 семьи в Приангарье воспользовались новыми возможностями, касаемо получения материнского капитала. Родители выбрали назначение ежемесячных выплат за счет этой поддержки. При этом больше 30 пар оформили две и более выплаты на каждого ребенка до 3-х лет. Об этом сообщают в пресс-службе Социального фонда России по Иркутской области.

Напомним, с 1 января 2023 года новоиспеченные мамы и папы имеют право на получение ежемесячных выплат на детей до 3-х лет за счет средств материнского капитала, в том числе на первенца. Однако оформить их могут только родители, которые еще не воспользовались указанной мерой поддержки.

Еще одно нововведение - теперь при назначении выплаты и определении ее размера учитываются природно-климатические условия проживания. Так, в Иркутской области для северных территорий сумма составляет - 18 335 рублей, для южных - 14 098 рублей.

Подать заявление на получение этой меры поддержки можно в любое время через портал Госуслуг либо в клиентских службах СФР и в МФЦ.