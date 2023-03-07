Вахтовик из Усть-Кута лишился 2 000 000 рублей после одного телефонного звонка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И вновь аферисты успешно обманывают доверчивых жителей Иркутской области. На этот раз жертвы мошенников обратились в один из отделов полиции Усть-Кута. Это местная жительница и приехавший на вахту мужчина. Работяга рассказал оперативникам, что ему на телефон позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что преступники якобы взломали его личный кабинет в приложении и собираются оформить кредит.

- Предупреждая о возможных негативных последствиях, звонивший убедил 38-летнего мужчину оформить так называемый зеркальный кредит, а деньги перевести на «безопасный счет». В результате заявитель лишился почти 2 000 000 рублей, - раскрыли подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Аналогичная ситуация произошла с 56-летней сибирячкой. Она перевела на счета злоумышленников порядка 400 000 рублей. Для правдоподобности лжебанкир отправил потерпевшей поддельные фотографии кредитного договора и удостоверения сотрудника банка.

О том, кто стоит за этими преступлениями, предстоит выяснить полицейским. По обоим фактам мошенничества в МВД заведены уголовные дела.