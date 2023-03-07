Ветер с порывами 15-20 м/с ожидается в Иркутской области 8 марта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы праздник не был испорчен, жителей Иркутской области просят ознакомится с прогнозом погоды на 8 марта. В целом по региону ожидаются "весенние" температуры: от -2 до +3 градусов тепла. Ночью похолодает до -5...-10 градусов. Однако метеорологи обращают внимание сибиряков на ветер. Его порывы в Международный женский день могут усилиться до 15-20 м/с ночью и до 14м/с - днем, поделились в Иркутском УГМС.

- 8 марта 2023 года в Приангарье ожидается переменная облачность, - говорят специалисты. - Выпадет небольшой, местами умеренный и мокрый, снег.

А какой будет погода в Иркутске? В столице региона также будет облачно, однако столбик термометра поднимется выше, чем в других городах Иркутской области. Воздух прогреется до +3...+5 градусов. Существенных осадков не будет. Ветер юго-восточный усилится до 6-11 м/с.

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