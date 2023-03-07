Иркутские депутаты будут сотрудничать с Народным советом ЛНР

ЗакСобрание Иркутской области будет сотрудничать с Народным советом ЛНР.

Спикер ЗС Иркутской области Александр Ведерников обсудил межпарламентское сотрудничество с депутатами Народного совета Луганской народной республики. Иркутск посетили депутаты из ЛНР Алексей Криеренко и Алексей Белецкий, а также первый заместитель администрации Кировска Василий Ткачев.

- Как новому субъекту Российской Федерации вам нужно до 2026 года пройти адаптацию по всем сферам регулирования, - отметил Александр Ведерников. – Иркутской области есть, чем поделиться. Новации, разработанные у нас, ложились в основу федеральных нормативных документов. Наши депутаты могут быть полезны на уровне регионального законодательства, а депутаты Госдумы, сенаторы - в реализации инициатив на федеральном уровне.

- Мы пониманием, что необходимо учитывать особую ситуацию, сложившуюся в регионе и надеемся на помощь опытных законодателей, - сказал Алексей Криеренко, депутат Народного совета Луганской народной республики.

Во встрече приняли также участие сенатор Совета Федерации РФ от Приангарья Сергей Брилка, депутат Госдумы Сергей Тен, вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров.