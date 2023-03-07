Школьники из ЛНР встретились с мэром Иркутска

Делегация из Кировска ЛНР посетила Иркутск. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутск прибыли школьники из города Кировска Луганской народной республики. Визит проходит в рамках экспедиции «Zа нами – будущее» - пять дней ребята гостят в столице региона, встречаются с местными сверстниками, побывали на “Разговоре о важном” в одной из школ города, впереди - знакомство с Байкалом. Встретились делегаты и с руководством города: мэром Иркутска Русланом Болотовым, председателем Думы Евгенией Стекачевым, депутатом Госдумы Сергеем Теном, местными депутатами и сотрудниками администрации.

Вместе с 20 старшеклассниками приехали их учителя и представители города Кировска - с этим населенным пунктом Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве и всячески помогает восстанавливать.

Пригласили ребят в гости Руслан Болотов и Сергей Тен ещё в прошлом году, во время визита в ЛНР в сопровождении груза гуманитарной помощи. Идею поддержал и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Во время поездки на Донбасс поразили недетские глаза этих ребят, - рассказал Руслан Болотов. - Очень хотелось показать им другой мир, без бомбежек и обстрелов. В Иркутске дети, на долю которых выпало немало испытаний, увидели: их любят, о них заботятся, за них борются. Небо бывает мирным, а взрослые, даже если имеют другой разрез глаз или говорят на незнакомом языке, – друзья, а не враги. Наш город станет для них примером того, как на одной земле мирно, дружно, уважая друг друга, живут представители более ста национальностей. Глубоко убежден, такие экспедиции станут доброй традицией. Они позволят дать ребятам из Кировска уверенность в будущем, которое ждет их в огромной, многоликой, дружной и сильной стране – России.

– Сегодня мы развиваем сотрудничество с Кировском практически по всем важным направлениям, – отметил Сергей Тен. - Помогаем восстанавливать город и его инфраструктуру, тесно сотрудничаем в области культуры, образования, социальной сферы и здравоохранения. Идея экспедиции родилась сама собой. Во-первых, есть большое желание познакомить ребят с культурой, национальным колоритом, историей нашего родного Прибайкалья. Во-вторых, нет ничего более ценного, чем общение. Мы хотим, чтобы ребята из Кировска рассказали своим сверстникам, как они живут, чем интересуются, как они видят свое будущее.

– Традиционно для Сибири, особенно для Иркутска, самым ценным являются люди, – обратился к участникам делегации Евгений Стекачев. - Поэтому у нас так много национальностей, которые мирно существуют рядом друг с другом. Мы одна большая страна. И я считаю, что у вас большое будущее.

Гости поблагодарили за встречу и за помощь родному городу.

– Уважаемый Руслан Николаевич! Спасибо вам и всем жителям Иркутска за то, что вы сделали для нашего города, – сказала ученица школы № 2 города Кировска Анна Яцко. - За то, что Кировск прекрасно встретил Новый год. За то, что у нас теперь есть отреставрированная центральная площадь, появились детские площадки. Нам невероятно приятно, что вы нам так помогаете.

За заслуги перед Кировском мэра Иркутска Руслана Болотова наградили памятным знаком. По мнению главы города, это заслуга всех иркутян, принимающих участие в восстановлении Донбасса. Из Иркутска продолжают отправляться гуманитарные грузы, в которых есть и вещи первой необходимости, и школьная форма, и медицинское оборудование для местных госпиталей. Перед Новым годом улицы Кировска украсила иллюминация, отправленная из Приангарья, до сих пор в подшефном городе работают аварийно-восстановительные бригады иркутского «Водоканала».