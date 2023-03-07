В Иркутске 90 миллионов выделят на развитие социальной сферы Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На внеочередном заседании постоянной комиссии Думы Иркутска по социальной политике рассмотрели вопросы увеличения расходов по трем муниципальным программам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-В частности, увеличим расходы по муниципальной программе «Образование» на 48,1 миллиона рублей. Основную часть финансирования направят на текущие ремонты школ и детских садов, - говорят власти.

Есть изменения и в программе «Физическая культура и спорт». На нее дополнительно выделят более 30 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на строительство плоскостных сооружений, в том числе скейт-парка в парке «Комсомольский», установку спортплощадок в разных районах.

Больше средств направят и на программу "Культура" - плюс 14,8 миллиона рублей. Деньги распределят на развитие библиотечного обслуживания, проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение оборудования для детских школ искусств.