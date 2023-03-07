Мэр Иркутска Болотов провел праздничный прием по случаю 8 марта Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского прошел праздничный прием мэра города. Прием был посвящен Международному женскому дню. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-На мероприятии было около тысячи представительниц общественных, культурных, образовательных, спортивных, профессиональных объединений. Были среди посетивших прием и активные жительницы городских округов, жены и матери участников специальной военной операции, - говорят власти.

В ходе приема мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил женщин с наступающим праздником - Международным женским днем. Он отметил, что женщины делают этот мир прекраснее и добрее. Болотов добавил, что в представительницах прекрасного пола удивительным образом сочетаются трогательная хрупкость и невероятная внутренняя сила.

Он выразил слова благодарности женщинам за поддержку, за чуткость, за надежность и верность. Мэр пожелал каждой как можно больше светлых и радостных дней, больше поводов для улыбок, здоровья, добра и благополучия.