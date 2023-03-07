В Иркутске разработают новый маршрут по направлению «микрорайон Университетский – центр» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Администрация Иркутска разработает новый маршрут по направлению «микрорайон Университетский – центр». Об этом сообщает пресс-служба администрации.

- Изменения схемы движения автобуса № 4 «Ц. Рынок – мкр. Университетский», вступившие в силу с 4 марта, отменены. С 7 марта транспорт начнет курсировать по прежнему маршруту, - говорят власти.

Изначально планировалось, что этот автобус будет проезжать по объездной дороге микрорайона Университетский и улицу Улан-Баторскую. За счет этого должны были перераспределить пассажиропотоки и сократить очередь на остановке «Гуманитарный центр». Однако по итогам тестовых запусков выяснилось, что такой маршрут у жителей не востребован.

Поэтому и было принято решение разработать новый маршрут. Он свяжет микрорайон Университетский, каток «Иркутск», Глазковский мост и центральную часть города, пояснили власти города.