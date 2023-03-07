С основных магистралей Иркутска за ночь вывезли 1300 тонн снега Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Выпавшие в ночь на 7 марта снегопады с основных магистралей вывезли около 1300 тонн снега. Было задействовано 155 рабочих и более 70 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Уборку и вывоз снега выполнили на улицах: Декабрьских Событий, Ширямова, Подгорная, Можайского, Академика Бурденко, Шмидта, Мухиной. От наката очищали Ледовского, Боткина, 18-й Советский переулок, центр города, - говорят власти.

Особое внимание уделили дорогам вблизи социальных объектов: переходы, тротуары и остановки общественного транспорта.

Особое внимание уделили содержанию дорог вдоль социальных объектов. Утром приступили к уборке остановок общественного транспорта, тротуаров, переходов. Днем работы продолжим, усилим противогололедную обработку основных маршрутов пешеходов и автотранспорта, – прокомментировал директор предприятия Василий Ефремов.

В течение дня подрядные организации также убирали общественные пространства и лестницы.