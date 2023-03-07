Шеф-повар раскрыл секрет фантастического завтрака на 8-е марта Фото: Мария ЛЕНЦ

Омлет с тунцом и сливочным сыром станет лучшим завтраком для женщины на 8 Марта, заявил в беседе с NEWS.ru шеф-повар и телеведущий Александр Белькович.

- Чтобы его приготовить, необходимо взбить пять яиц, добавить сливки и щепотку соли, а затем тонким слоем вылить на сковородку среднего размера с антипригарным покрытием, - говорит Белькович.

Кроме этого, можно добавить тунец, его нужно перетереть вилкой по волокнам, добавить сливочный сыр, залить соусом из банки из-под тунца и перемешать.

Снимаем с огня омлет и тонким слоем намазываем начинку из тунца. Заворачиваем в рулетик, украшаем черри-помидорами, петрушкой и добавляем чуть-чуть масло из-под тунца. Белькович считает, что это беспроигрышный вариант.

Бонусом шеф-повар предлагает принести даме своего сердца апельсиновый сок и подарить цветы.