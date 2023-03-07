Психолог объяснила, зачем люди следят за бывшими в соцсетях Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Слежка за соцсетями бывших возлюбленных объясняется невозможностью отпустить отношения и желанием чувствовать себя незаменимыми, заявила NEWS.ru психолог Евгения Пименова.

-Таким образом люди часто хотят убедиться в том, что «бывший» никого себе так и не нашел, либо убедить себя, что новые отношения сложатся хуже. Это позволяет убедиться в собственной значимости и ценности, - комментирует психолог.

Еще одна причина - человек не может отпустить отношения и таким образом пытается их продлить, создать иллюзию отношений в голове.

Человек довольно быстро забывает что-то плохое и через какое-то время начинает идеализировать как отношения, так и партнера. Слежка помогает ему либо распознать упущенную выгоду, либо найти подтверждение правильности разрыва. Еще одной причиной слежки может стать неудовлетворенность собственной жизнью и нежелание что-либо изменить в ней.