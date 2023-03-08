В Иркутске бывший замруководителя Россельхознадзора осужден за взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске осуждены бывший заместитель руководителя Управления Россельхознадзора и его подельники. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

- Бывший заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия и иные должностные лица обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, - говорят в следкоме.

По материалам УФСБ было заведено уголовное дело. По данным следствия, в июле 2019 года заместитель руководителя Управления Россельхознадзора создал организованную преступную группу, в состав которой вошли начальник отдела фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора и директор Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

До февраля 2020 года они систематически получали взятки за выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов, а также заключений о фитосанитарном карантинном состоянии подкарантинной продукции в ускоренные сроки. В общем и целом было получено около 3,5 миллиона рублей.

В ходе следствия правоохранительные органы также наложили арест на имущество обвиняемых.

Теперь же по решению суда бывшему руководителю Управления Россельхознадзора назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом 50 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе на 10 лет.

Его подельники отправятся в исправительную колонии строго режима 9 и 14 лет, со штрафом 41 и 45 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе на 5 и 8 лет соответственно.