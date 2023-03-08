8 и 9 марта жителей Иркутской области ждет ветер с порывами до 27 м/с Фото: Иван МАКЕЕВ

Казалось бы, по календарю весна, да и тепло уже в город приходило и прогревало воздух аж до +11 градусов. Однако то ли весна не хочет заходить в гости, то ли зима не хочет выпроваживаться. ГУ МЧС России по Иркутской области предупредило горожан и гостей региона об ухудшении погодных условий с 20.00 8 марта и до 20.00 9 марта.

-9 марта местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 22-27 м/с, мокрый снег и снег, метели. На Байкале - порывы ветра до 32 м/с, - говорят в ведомстве.

"Бонусом" к этому ожидается небольшой мокрый снег, а местами в западных и северных районах умеренные осадки. Что касается температуры воздуха, то ночью -2,-7°, местами -10,-15°, в Катангском, Киренском и северо-восточных районах -8,-13°, при прояснении - 14,-19°, днем -3,+2°, местами -8,-13°, говорят в МЧС.