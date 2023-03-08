На льду Байкала прошел хоккейный матч с участием звезд мирового спорта Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в среду, 8 марта, в Международный женский день в поселке Большое Голоустное Иркутского района на льду озера Байкал прошел хоккейный матч с участием звезд мирового спорта.

- В частности, на матч приехали Посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы, легенда советского спорта Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы, СССР, Заслуженный мастер спорта СССР Алексей Касатонов, - говорят иркутские власти.

Кроме этого, в мероприятии приняли участие Заслуженные мастера спорта СССР Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов, Николай Гуляев, директор Академии В.А. Фетисова Илья Спицын.

Поясняется, что этот матч посвящен Международному женскому дню, экологической повестке, а также бойцам, участвующим в СВО.

Специально для проведения этого матча построили корт, ограждения которого сделали из ледовых блоков. Также имеются трибуны, рассчитанные на 400 мест.