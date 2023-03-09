Прокуратура и следком выехали на место взрыва бытового газа в Чите. Фото: РТК Забайкалье

В четверг, 9 марта, в поселке Антипиха Забайкальского края произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Забайкальского края Максим Ершов, - говорят в ведомстве.

После проверки сотрудники ведомства дадут оценку действиям уполномоченных служб. Проверят и то, как оказывается помощь пострадавшим.

К месту происшествия выехал и следственный комитет, сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.

Также известно, что взрыв бытового газа без последующего горения произошел на пятом этаже в 8.50 (по московскому времени). Как пишет МЧС России, из-за этого произошло обрушение балконов ближайших квартир. Специалисты ведомства спасли восемь человек.

На месте происшествия работают 35 человек и 9 единиц техники