Прокуратура и следком выехали на место взрыва бытового газа в Чите. Фото: РТК Забайкалье
В четверг, 9 марта, в поселке Антипиха Забайкальского края произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.
- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Забайкальского края Максим Ершов, - говорят в ведомстве.
После проверки сотрудники ведомства дадут оценку действиям уполномоченных служб. Проверят и то, как оказывается помощь пострадавшим.
К месту происшествия выехал и следственный комитет, сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.
Также известно, что взрыв бытового газа без последующего горения произошел на пятом этаже в 8.50 (по московскому времени). Как пишет МЧС России, из-за этого произошло обрушение балконов ближайших квартир. Специалисты ведомства спасли восемь человек.
На месте происшествия работают 35 человек и 9 единиц техники