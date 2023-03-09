Восемь человек спасли после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Чите. Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Все произошло 9 марта в 08:50 по московскому времени. В ЦУКС поступил сигнал о взрыве бытового газа в квартире, после которого частично обрушились конструкции здания. Происшествие случилось в поселке Антипиха на Боровой улице, - говорят в ведомстве.

По имеющейся у МЧС информации, из-за взрыва в подъезде № 1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 5 этажами, а также между 5 этажом и крышей.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники МЧС, скорая помощь, полиция, поисково-спасательная служба и служба газа. На данный момент спасли восемь человек.

В общем и целом от МЧС задействовано 182 человека и 36 единиц техники.

Ранее также стало известно, что прокуратура и следственный комитет подключились к происходящему, проводится проверка.