Мэр Иркутска наградил лучших дорожных рабочих

Мэр Иркутска Руслан Болотов поблагодарил лучших сотрудников МУП "Иркутскавтодор" за хорошую работу. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Благодарности от мэра Иркутска Руслана Болотова получили шесть сотрудников МУП “Иркутскавтодор”. Лучших определили по итогам работы в зимний сезон. Помимо профессиональных наград, все они получили и денежные премии. Благодарности от руководства города удостоились дорожные рабочие цеха содержания улично-дорожной сети Сергей Бузиков и Виктория Шлюндикова, мастер цеха содержания улично-дорожной сети Сергей Мазунов, уборщик территории цеха содержания улично-дорожной сети Надежда Шульгина и водители Антон Хамарханов и Алексей Михайлов.

– От вашей работы зависят комфорт и безопасность горожан, - отметил Руслан Болотов. - Ваш труд - очень ответственный и сложный, приходится быть в строю круглосуточно, в любой день, без выходных и праздников. Этот сезон был непростым, в каждый и зимних месяцев выпадало осадков больше нормы на 30-40%. И все же вы отлично справились со своей задачей. Спасибо вам!

Дорожники отмечают: жители областного центра стали больше ценить труд тех, кто наводит чистоту.

- В последнее время нам стали чаще улыбаться, говорить «спасибо», - рассказала Надежда Шульгина. - Бывает даже, молодежь предлагает помочь, берут лопату и убирают снег. Мусорить иркутяне стали намного меньше, стараются ценить чистоту.

Всего МУП “Иркутскавтодор” обслуживает почти тысячу километров городских дорог, а вместе с ними и тротуаров. Зимой убирают снег и мусор, летом занимаются ямочным и текущим ремонтами, убирают мусор, моют ограждения и остановочные павильоны.