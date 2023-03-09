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НовостиОбщество9 марта 2023 7:55

Еще 140 жителей Иркутской области заразились коронавирусом к 9 марта 2023 года

Скончался один житель
Елена СИНИЦА
Еще 140 жителей Иркутской области заразились коронавирусом к 9 марта 2023 года

Еще 140 жителей Иркутской области заразились коронавирусом к 9 марта 2023 года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Коронавирус продолжает "давить" россиян, заболеваемость все еще дает о себе знать. Например, в Иркутской области, по данным на 9 марта, заразились еще 140 человек за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

-В то же время зафиксирован один летальный исход от коронавируса, от сопутствующих заболеваний смертей не произошло, - говорят в ведомстве.

В общем и целом, с начала пандемии официально подтвердилось 364 565 случаев новой коронавирусной инфекции. Скончались от коронавируса 8892 человека, от сопутствующих - 975. Выздоровели 359184 человека.

Чтобы снизить риски своего заражения, не забывайте носить маски в общественных местах, в том числе и в транспорте. Не будет лишним использование средств дезинфекции рук. Кроме этого, стоит прививаться и ревакцинироваться.