Еще 140 жителей Иркутской области заразились коронавирусом к 9 марта 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Коронавирус продолжает "давить" россиян, заболеваемость все еще дает о себе знать. Например, в Иркутской области, по данным на 9 марта, заразились еще 140 человек за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

-В то же время зафиксирован один летальный исход от коронавируса, от сопутствующих заболеваний смертей не произошло, - говорят в ведомстве.

В общем и целом, с начала пандемии официально подтвердилось 364 565 случаев новой коронавирусной инфекции. Скончались от коронавируса 8892 человека, от сопутствующих - 975. Выздоровели 359184 человека.

Чтобы снизить риски своего заражения, не забывайте носить маски в общественных местах, в том числе и в транспорте. Не будет лишним использование средств дезинфекции рук. Кроме этого, стоит прививаться и ревакцинироваться.