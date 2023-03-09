61 заявка поступила в Иркутской области на конкурс по реализации социально значимых проектов

Более 60 заявок поступило на конкурс по реализации социально значимых проектов в муниципальных образованиях.

На конкурс на лучшую организацию работы по реализации социально значимых проектов из городов и районов Иркутской области поступила 61 заявка. Об этом рассказал заместитель председателя конкурсной комиссии Виталий Перетолчин, а возглавляет ее председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников.

Инициатива конкурса принадлежит областному парламенту. Участники представляют проекты, реализованные в 2022 году. Всего четыре номинации, самая популярная – это «Формирование современной комфортной городской среды», а также «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения». От сельских поселений поступила 21 заявка.

До конца марта конкурсная комиссия выставит оценки, а наградят победителей в апреле к Дню местного самоуправления.

КОНКРЕТНО

Победителей определят в четырех номинациях:

«Формирование современной комфортной городской среды»,

«Молодежная политика»,

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения»,

«Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления на территории муниципального образования».