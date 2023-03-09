Александр Ведерников: в бюджете Иркутской области необходимы средства на оснащение общежитий вузов

Александр Ведерников: региональный бюджет должен участвовать в оснащении общежитий вузов.

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников посетил общежитие госуниверситета. Так, в здании общежития №2 в 2021 году провели капремонт. Там появились коворкинг, аудитории для занятий, медпункт, тренажерный и танцевальные залы. А в общежитии №13 только предстоит ремонт, он запланирован в 2023 году.

- Средства, которые выделяются в рамках федеральной программы на ремонт общежитий вузов, это 3 миллиарда. И они предусмотрены на всю страну, - пояснил Александр Ведерников. - Этого недостаточно. Мы договорились посмотреть примеры других регионов, которые помогают оснастить здания мебелью, бытовой техникой, кухонными принадлежностями. Да, вузы федеральные, а дети-то наши, так что и правительство, и губернатор, и областной парламент должны быть в этом заинтересованы.

Александр Ведерников поручил изучить опыт по участию регионального бюджета в оснащении общежитий.

Кстати, как рассказал ректор Иркутского государственного университета Александр Шмидт, только у этого вуза 17 студенческих общежитий. Учреждение получает субсидии, которые направляются на капитальные ремонты.