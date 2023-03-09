Рассказываем, сколько денег выделят на выплаты труженикам тыла в Иркутской области 2023 Фото: Даниил ОПАРИН

Выплаты труженикам тыла в Иркутской области 2023 года смогут получить 4 689 жителей Иркутской области. Размер выплаты ежегодно индексируется.

Выплаты труженикам тыла в Иркутской области 2023

Как рассказывают иркутские власти, с учетом индексации с 1 января 2023 года размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения составляет 1 097,2 рубля. На эту выплату в областной казне в 2023 году заложено 55,4 миллиона рублей.

За назначением выплаты труженикам тыла в Иркутской области 2023 года нужно обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства.

Чтобы оформить выплаты труженикам тыла в Иркутской области 2023 года нужно заявление и удостоверение труженика тыла, дающее права на льготы.