До конца второго квартала 2023 года в Братском районе возведут два новых ФАПа Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В деревнях Кумейка и Худобок Братского района Иркутской области возводят фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

-На данный момент возведены модульные конструкции. Также подрядчики выполняют внутреннюю отделку помещений, - прокомментировал он.

В обоих ФАПах оборудуют процедурный и прививочный кабинет, а также кабинет приема фельдшера для взрослого и детского населения.

Завершить работы планируется до конца второго квартала этого года. После должна пройти процедура лицензирования, а затем уже начнется прием граждан.

В совокупности строительство этих ФАПов обойдется в 12,7 миллиона рублей. Деньги выделялись как на федеральном, так и на региональном уровне.

Также из бюджета области выделят 10,6 миллиона рублей на оснащение медучреждений и благоустройство прилегающей территории.