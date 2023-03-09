Читинка рассказала, как смогла принять свое тело после страшных ожогов. Фото: ЗРТК

Давно в мире гуляет такой термин как "бодипозитив". Фактически, он про принятие себя, своих особенностей. Особо применим он к тем случаям, когда на теле в результате какого-то происшествия появилось неизгладимое воспоминания. Однако принять свои изъяны может далеко не каждый. Тем не менее фитнес-тренер Анна Сокирко не побоялась открыться этому миру, передает РТК "Забайкалье".

-Когда мне было пять, я сидела на табуретке, слева у меня была кастрюля большущая с супом. И я просто неаккуратно слезла, взялась левой рукой за эту кастрюлю. И, получается, слева на меня эта кастрюля вылилась. Я не помню, сколько там литров было. Но литра 3 точно было, - рассказывает девушка.

В тот день платье в больнице снимали с девочки прямо вместе с кожей – от ожогов пострадало около 75% тела. В итоге девочке пришлось не только вновь учиться ходить, но и жить по-новому.

До 22 лет у девушки были жуткие комплексы. Переломить ситуацию удалось три года назад, когда Анне предложили поучаствовать в специальном проекте, который объединил читинок с особенностями внешности.