До -8 ожидается в Иркутске в пятницу, 10 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 10 марта 2023 будет с отрицательными дневными показателями. Сегодня днем в городе температура воздуха составит -6… -8 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 10 марта 2023: прогноз

- Погода в Иркутске 10 марта 2023 будет с переменной облачностью и без существенных осадков, - добавляют метеорологи. – В столице региона дует северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске в пятницу в норме – 727 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 40% утром, днем увеличится до 54%, но для нашего климата, это все равно низкий показатель.

Погода в Иркутской области 10 марта 2023 также будет с переменной облачностью, местами в районах пройдет небольшой снег. Ветер в Приангарье сегодня с порывами до 17-22 м/с. Днем столбики уличных термометров в регионе покажут -6…-11, местами до -15…-20.

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