Пенсионерке из Шелехова вернули украденные мошенниками 900 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелехове полицейским удалось разбить преступную цепочку мошенников и спасти жертву обмана. Ею стала 87-летняя женщина. Пенсионерке на стационарный телефон позвонил незнакомец и сообщили о том, что ее дочь якобы устроила ДТП, в котором пострадал ребенок. Чтобы на нее не завели уголовное дело, взволнованной матери предложили оплатить дорогостоящие лечение и операцию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Женщина помогла мошенникам, назвав имя дочери и продиктовав номер сотового телефона, после чего ей начали непрерывно звонить два десятка абонентов из Москвы, Петербурга, Калининграда и других регионов России. Жертве не давали опомниться, по очереди указывая, что надо сделать. Так как диалоги велись одновременно по домашнему и сотовому телефону, настоящая дочь потерпевшей, не могла до нее дозвониться, - прокомментировал начальник отдела МВД России по Шелеховскому району Евгений Арбатский.

В это время аферистка под видом дочери перечисляла пожилой женщине список вещей, якобы необходимых ей в следственном изоляторе, а по другому телефону лже-следователь обговаривал способы передачи денег. После этого сверток забрал ничего не подозревающий курьер службы такси, чтобы переслать злоумышленникам. К счастью, сотрудники уголовного розыска успели задержать «дроппера» до того, как он отправил сумму аферистам. Так, деньги вернули обратно владелице.

Напомним, волна мошенничеств второй месяц захлестывает Приангарье. И, кстати, в МВД отмечают такую деталь: в большинстве случаев преступники звонят именно на стационарные телефоны, так как чаще всего ими пользуются пенсионеры, которых проще всего обмануть. Однако в Иркутске был случай, когда жертвой стал не пожилой человек, а ребенок. Незнакомка запугала 11-летнего мальчика, что его родители устроили аварию и могут "сесть в тюрьму".