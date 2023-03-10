Что важно для супермаркета? «Слата» назвала пять причин покупательского настроения

Фото компании.

Каждый день мы покупаем продукты и разные необходимые мелочи. Это неотъемлемая часть жизни. И так приятно, когда на привычном маршруте “работа - магазин - дом” встречаешь повод для улыбки. Именно этим и отличаются супермаркеты “Слата”. Специалисты сети - заместитель коммерческого директора Сергей Дорохов и руководитель отдела маркетинга Елена Генералова рассказали, о настроениях покупателей и как сеть на них реагирует.

Особая атмосфера

Формат супермаркета - особенный, он отличается от традиционных магазинов и популярных нынче дискаунтеров. В 2022 году “Слата” исследовала разницу в моделях покупок и выяснилось: не всегда низкая цена играет определяющую роль. Супермаркет – это место, где создаются приятная атмосфера и настроение, в том числе и благодаря качественному сервису. Средний портрет покупателей - это семейные люди 25-45, с детьми. Исходя из этой картины и формируются еженедельные специальные предложения с выгодой более чем на 1500 товаров – это «СуперЦена» и «СуперВыходные». Плюс уже полюбившиеся акции: «Крутыши», «Тролли на гастролях», а ранее «Миньоны», «Витаминные друзья» и другие.

Осознанные покупки

Безусловно, сейчас многие стараются экономить, избегают необязательных покупок. Средний чек хоть и вырос, но процент прироста ниже инфляции. Сыграли свою роль в этом уход некоторых импортных брендов из категории «Алкоголь», активное развитие алкомаркетов, сезонное изменение цен на фрукты и овощи. Сказывается и общая экономическая ситуация и даже настроение людей. Товаров в корзинке становится меньше, особенно таких, без которых можно обойтись, например, йогуртов или шоколадных конфет в коробках. Тем важнее возможность выбора в тех категориях товаров, без которых не обойтись, ведь в супермаркетах “Слата” всегда представлено несколько производителей и марок в каждой категории товаров.

Больше скидок

Стремясь поддержать покупателей, «Слата» смогла сохранить в прошлом году долю промо-товаров. А сейчас их число увеличивается: теперь их более 30% в ассортименте. К примеру, любой бренд категории «чай и кофе» доступен по выгодной цене и не нужно ждать скидки на любимую марку.

Новая волна СТМ

“Слата” активно развивает товары собственных торговых марок, ведь это гарантирует: необходимые и качественные товары всегда будут на полках. В ближайший год компания планирует увеличить долю таких товаров с 12% до 14% и существенно расширить ассортимент. Многие уже успели убедиться: такие продукты ничем не уступают в качестве известным брендам, а стоят дешевле на 20-30% дешевле, к примеру всеми любимые бренды «Простой выбор», РОСТ.

Персональное предложение

Программа лояльности от “Слаты” продолжает приносить пользу участникам. Кстати, к ней присоединились уже более 350 тысяч человек!

Особенно интересно обновленное мобильное приложение «Моя Слата»: с его помощью можно получать индивидуальные выгодные предложения и повышенный кэшбек за покупку любимых товаров, следить за балансом бонусных баллов, анализировать свои покупки с помощью динамичных отчетов и многое другое. Плюс игры, в которых выигрывают скидки, получают купоны на покупку и другие призы.