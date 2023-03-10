Школа-сад загорелась в деревне Вершина Боханского района 10 марта

Школа-сад загорелся в деревне Вершина Боханского района 10 марта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Школа-сад загорелась в деревне Вершина Боханского района. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сообщение о случившемся поступило на телефон 112 в 04:50 10 марта. Первыми по адресу прибыли добровольные пожарные, вскоре подоспели пожарные расчеты областной пожарно-спасательной службы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Первые попытки тушения пожара предпринял сторож, обнаруживший пожар. Добровольные пожарные совместными усилиями сдержали дальнейшее распространение огня до прибытия автоцистерн из соседнего села, - рассказали в ведомстве. - Деревянное здание школы-сада, размером 600 квадратных метров, было спасено от огня благодаря оперативности сторожа и грамотным действиям добровольных пожарных.

В пять утра открытый огонь был потушен. Огонь повредил стену и потолок в игровой комнате. Занятия сегодня проходят в обычном режиме. По предварительным данным дознавателей МЧС России, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки из-за перегрузки сети.

Руководством приняло решение о поощрении добровольных пожарных деревни Вершина за спасение социально важного объекта.

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