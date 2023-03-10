Шесть нелегальных золотодобытчиков осудили в Бодайбо Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На скамье подсудимых оказались шесть жителей Бодайбо и поселка Артемовский. Мужчин признали виновными сразу по нескольким статьям, в том числе нелегальная добыча золота. Свои дела они проворачивали в 2018 году на территории золотодобывающей артели в Бодайбинском районе. Лицензии на выполнение работ у них, конечно же, не было. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Вскоре преступление было раскрыто сотрудником службы безопасности местного предприятия, на чьем участке приятели и искали драгоценный металл. Тогда 38-летний лидер группы попытался уговорить начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России «Бодайбинский» обеспечить им «крышу». В качестве взятки он передал полицейскому около 200 граммов природного золота, от которого тот отказался. Сотрудники УФСБ России по Иркутской области задержали главу банды на месте преступления. Расследование уголовного дела проводили следователи регионального СУ СК России.

Остальные соучастники также были арестованы. За три месяца им удалось украсть промышленного золота и серебра почти на полмиллиона рублей. На имущество и счета обвиняемых наложили арест.

Более того, во время обысков у одного из сообщников в гараже было найдено около 100 единиц боеприпасов разных калибров, запрещенных к обороту на территории России. Так, организатор преступления получил 5 лет в исправительной колонии строгого режима, остальные приговорены к условным срокам - от 3 лет до 3,5 лет.