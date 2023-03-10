Сплошные проверки по выявлению пьяных водителей пройдут в Иркутской области Фото: Мария АНАНОВА

На дорогах Приангарья в ближайшие дни пройдут рейды ГИБДД. Полицейские будут ловить пьяных водителей, поэтому проверять будут, как можно больше автомобилей, предупреждают в Госавтоинспекции Иркутской области.

- Полиция напоминает, что Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет, - отмечают в ведомстве.

Стоит отметить, что с начала текущего года в нашем регионе было зарегистрировано больше 130 аварий, в которых участвовали хмельные автомобилисты. В этих ДТП погибли пять человек погибли и еще 26 получили травмы.

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