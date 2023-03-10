В Иркутской области стартовал конкурсный отбор программы «Земский учитель» Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Конкурсный отбор программы «Земский учитель» проходит в Приангарье. В 2023 году планируется набрать 75 молодых педагогов. Победители получат единовременную компенсационную выплату в размере 1 000 000 рублей. Документы принимаются до 15 апреля, сообщают в пресс-службе министерства образования Иркутской области.

Стоит отметить, что в период с 2020 по 2022 годы в села, деревни, рабочие поселки и города с населением меньше 50 тысяч человек переехали 196 земских учителей, чтобы преподавать в местных школах.

Информация об участии в конкурсном отборе размещена на официальном сайте Минобра Иркутской области.

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