132 жителя Иркутской области заболели коронавирусом в минувшие сутки
Фото: Олег ЗОЛОТО
По данным на 10 марта в регионе официально подтверждено 364 856 случаев новой коронавирусной инфекции. Данными делятся в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
- За сутки диагноз подтвердился у 132 человек, - отмечают специалисты. - За все время произошло 8893 летальных случая, жизнь одного пациента оборвалась накануне. Еще 971 зараженный, в том числе один - в минувшие сутки, скончался от сопутствующих COVID-19 заболеваний.
При этом с начала пандемии выздоровели и получили отрицательные ПЦР-тесты 359 498 жителей Иркутской области.
Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь!
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