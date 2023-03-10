132 жителя Иркутской области заболели коронавирусом в минувшие сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 10 марта в регионе официально подтверждено 364 856 случаев новой коронавирусной инфекции. Данными делятся в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За сутки диагноз подтвердился у 132 человек, - отмечают специалисты. - За все время произошло 8893 летальных случая, жизнь одного пациента оборвалась накануне. Еще 971 зараженный, в том числе один - в минувшие сутки, скончался от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

При этом с начала пандемии выздоровели и получили отрицательные ПЦР-тесты 359 498 жителей Иркутской области.

Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь!

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал