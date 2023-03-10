В Иркутской области единое пособие назначили на 62 тысячи детей Фото: Даниил ОПАРИН

В этом году вступил в силу закон, предполагающий появление единого пособия связи с рождением и воспитанием детей. В Иркутской области за это время выплата назначена 2,8 тысячи беременным женщинам , а также 38 тысячам родителей на 62 тысячам детей. В совокупности, на эти цели израсходовано 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения социального фонда.

-Принимать заявления на пособия начали с 28 декабря 2022 года. Оно заменило семьям пять действующих мер поддержки. Пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека, в Иркутской области эта сумма составляет для южных территорий – 14 248 рублей, для северных – 18 529 рублей, - говорят в ведомстве.

Подать заявление можно через Госуслуги. Дополнительные документы не нужны – фонд самостоятельно запросит необходимые из них. Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней.