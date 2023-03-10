В Иркутской области средняя начисленная зарплата в декабре 2022 года составила 81 тысячу Фото: Даниил ОПАРИН

Кто ж не любит подсчитывать свои доходы...Данные по Иркутской области о средней начисленной зарплате Иркутскстат подсчитал за вас. Так, по данным ведомства, в декабре 2022 года этот показатель достиг 81 тысячи рублей.

-Если сравнивать с прошлогодним декабрем, то зарплата и вовсе выросла, хоть и на 1,7%. При этом оплата труда по Иркутской области ниже общероссийской на 8,5% (средняя заработная плата в декабре по России - 88,5 тысячи рублей), - говорят в ведомстве.

Интересно, кто зарабатывает в регионе больше других? Иркутскстат отвечает: заработок больше, чем у всех, в финансовой и страховой деятельности – 160 тысяч рублей. А вот меньше всех получают (35 тысяч рублей) в гостиницах и предприятиях общественного питания. Работники торговли, а также занятые в сфере недвижимости и оказания прочих видов услуг получают в среднем 40-43 тысячи рублей в месяц.

Среднедушевой денежный доход в 4 квартале - 40 748 рублей в месяц.