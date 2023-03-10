Следком завел уголовное дело из-за нарушения прав дольщиков пяти долгостроев в Иркутске
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Иркутске следственный комитет завел уголовное дело по факту нарушения жилищных прав граждан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
-Дело завели из-за превышения должностных полномочий. Для восстановления прав обманутых дольщиков из бюджетов федерального и областного уровня выделили свыше 50 миллионов рублей. На эти деньги должны были достроить пять проблемных объектов. Они находятся на улицах Байкальская, Дыбовского, Сибирская в Иркутске. Застройщик был признан банкротом, - говорят в следкоме.
Более того, выяснилось, что эти деньги потратили на другие цели. Как итог - ущерб государству и нарушение прав дольщиков.
Теперь следователи проводят проверку. Руководством Следственного управления проведен личным прием граждан – инициативной группы дольщиков. Расследование уголовного дела продолжается.
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