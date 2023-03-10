Спикер ЗС поздравил иркутян с победами на международных играх «Дети Азии»

Спикер ЗС поздравил иркутских спортсменов с победами на международных играх «Дети Азии».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников поздравил иркутских спортсменов, которые выиграли медали на II зимних международных играх «Дети Азии». Соревнования прошли в Кемерово с 23 февраля по 5 марта.

В ледовом дворце «Байкал» 10 марта состоялась церемония чествования воспитанников спортивной школы «Сибскана» и ДЮСШ №6.

Александр Ведерников от имени депутатов ЗС поблагодарил конькобежцев и их тренеров за победы.

- Турнир для спортсмена – это прежде всего борьба с самим собой, тренировка силы воли, множество падений и слез. И вы показали, как умеете преодолевать трудности, - сказал спикер областного парламента Александр Ведерников.

Руководитель областной федерации конькобежного спорта Владимир Матиенко отметил, что наши конькобежцы внесли вклад в победу сборной Сибирского федерального округа в командном зачете.

- У нас есть все, чтобы сделать Иркутск центром конькобежного спорта в России – ледовый дворец, сильнейшие тренеры, талантливые спортсмены, мощная поддержка со стороны депутатов и чиновников, - отметил Матиенко.

Конькобежцы завоевали 11 медалей. Три золотые медали и одну серебряную принес Кирилл Батюшкин. У Юрия Фогеля две золотые медали, одна серебряная и одна бронзовая. Бронзовыми призерами соревнований стали Анна Потапова и Лия Коковина. А Василиса Брюханова вошла в состав молодежной сборной России. Тренируются спортсмены у Игоря Нефедьева, Сергея и Ольги Тарасовых.