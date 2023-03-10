Полицейский из Иркутска вынес из горящего дома мужчину Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейский вынес мужчину из горящего дома. Об этом сообщает официальный представить МВД РФ Ирина Волк.

-Капитан полиции Лев Макеев и старший сержант полиции Денис Заикин получили сообщение о пожаре в жилом доме на Кожзаводской улице. Полицейские незамедлительно прибыли к месту происшествия. В один момент к Льву Макееву подошел мужчина, который рассказал, что в квартире рядом с очагом возгорания находится мужчина. Он из-за состояния здоровья не сможет выйти сам, - сказала Волк.

Тогда капитан поднялся на второй этаж дома и вынес пострадавшего на улицу. Благодаря этому трагедии удалось избежать.

Отметим, что три года назад Лев Макеев также не остался равнодушным к чужой беде. Он вместе с сотрудниками ДПС вовремя доставил в медицинское учреждение женщину, у которой возник аллергический отек. Врачи успели оказать ей квалифицированную медицинскую помощь.