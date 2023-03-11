Директор лесного предприятия предстанет перед судом в Иркутске за контрабанду древесины

Директор Иркутского лесного предприятия предстанет перед судом за контрабанду древесины. Фото: Иван Макеев

Директор Иркутского лесного предприятия предстанет перед судом за контрабанду древесины. А началось все девять лет назад, когда мужчина заключил с зарубежной компанией договор на продажу пиломатериалов. Загвоздка была в том, что он не мог легально отправить материал в страны Восточной Азии. Для этого он обратился в подставную компанию, где ему предоставили липовые документы о законности заготовки и владения лесом. Впервые мужчина незаконно провез через границу 4,5 тысячи кубометров пиломатериала и заработал почти 19 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

- На протяжении последующих двух лет, используя такую же криминальную схему, он получил еще свыше 330 миллионов рублей нелегального дохода, - рассказали в ведомстве. - Всего за границу РФ контрабандным путем было перемещено более 84 тысяч кубометров древесины. Кроме того, полицейские установили, что обвиняемый незаконно возместил более 4,5 млн рублей налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации путем предоставления в налоговую инспекцию поддельных документов.

64-летнего мужчину задержали сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции. Также в задержании участвовали ГУ МВД по Иркутской области. За свои поступки мужчина в скором времени предстанет перед судом. Сейчас его дело направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.