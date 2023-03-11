Жизненно важные грузы будут доставлены в Иркутскую область в кратчайшие сроки

Решение было принято между правительством области и генеральным директором ВСЖД в ходе переговоров по вопросу вывоза грузов.

Многие компании Приангарья уже заждались сырья и топлива. ВСЖД в кратчайшие сроки отправит вагоны с жизненно важными грузами в Иркутскую область. Решение было принято между правительством области и генеральным директором ВСЖД в ходе переговоров по вопросу доставок.

- Иркутская область - это экспортно-ориентированный регион, - сказал председатель правительства Константин Зайцев. - Доля экспортируемой продукции, а это уголь, лес, алюминий, сельскохозяйственная продукция, в валовом региональном продукте составляет 16,4%. Основной объём перевозок на экспорт осуществляется железнодорожным транспортом, он составляет более 17 миллионов тонн в год, в том числе в восточном направлении 12 миллионов тонн. Нам важно сохранить эти объёмы. Уверен, что мы вместе найдём конструктивное решение.

Долгая доставка грузов ведет к падению финансово-экономических показателей компаний Иркутской области. При том, что обращения грузоотправителей Приангарья на экспорт в восточную часть превышают пропускную способность перехода «Забайкальск» в 11 раз. Оказалось, проблемный участок в плане доставок находится не только на востоке области, но и на западе. Так, Зиминский хлебозавод ждет муку, а аэропорт Бодайбо - цистерны с топливом. РЖД взяло на контроль доставку этих грузов.

- Надо искать что-то новое в этой ситуации, перестраиваться, не зацикливаться в одном направлении, например, возобновлять передачу лесной продукции на пограничный переход «Наушки», – сказал начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров.