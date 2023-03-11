Мужчина в медицинской маске ограбил компанию микрокредитования в Иркутской области

62-летний подозреваемый мужчина вломился в компанию микрокредитования в медицинской маске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

62-летний подозреваемый мужчина вломился в компанию микрокредитования в медицинской маске на севере Иркутской области. С ножом в руках он угрожал менеджеру и заставил ее вытащить из кассы 16 тысяч рублей. Об этом «КП»-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

- Сообщение о нападении на финансовую организацию поступило в дежурную часть отдела МВД России по Нижнеилимскому району 7 марта, - рассказали в ведомстве. - В ходе оперативно-разыскных мероприятий, изучений запись с камер видеонаблюдения и опроса свидетелей и очевидцев, полицейские установили личность грабителя. Благодаря грамотно проведенным мероприятиям уже через нескольких часов сыщикам удалось выйти на след злоумышленника, а позже и задержать его.

Подозреваемым оказался житель Нижнеилимского района, который уже имел судимость. Сейчас в отношение мужчины заведено уголовное дело. Пока сибиряк на домашнем аресте.