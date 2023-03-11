Около ста детей-сирот переедут в новое жилье в Ангарске

В Иркутской области планируется заселить в новые квартиры тысячи детей-сирот. Фото: Андрей АБРАМОВ

В прошлом году для детей-сирот приобрели 91 квартиру в новом 4-м микрорайоне Ангарска. В декабре их передали людям по договорам специализированного найма. После этого в данном жилом районе начал ездить общественный транспорт. А рядом есть магазины, школа и детсад. В микрорайоне планируют купить еще пять таких помещений для предоставления квартир. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Муниципалитеты берут на себя трудоустройство ребят, особенно семейных пар и тех, кто имеет детей, а также будут контролировать устройство в детские сады и школы, - рассказали в правительстве.

Специалисты министерства приезжают к новоселам, чтобы осмотреть предоставленные квартиры и узнать о замечаниях от жильцов. Согласно актам, дефекты отсутствуют.

Всего в этом году в Иркутской области планируется заселить в новые квартиры тысячи детей-сирот. Так, более 400 людей получат жилищные сертификаты, а остальные сразу переедут в квартиры. На 1 марта 2023 года в Ангарске в списке на обеспечение жилье стоит больше 600 человек.