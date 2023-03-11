Иркутянок приглашают принять участие в конкурсе «Женщины за здоровое общество»

Целью проекта является улучшение качества жизни среди местных жителей. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Правительство Иркутска приглашает представительниц прекрасного пола принять участие во II Всероссийском конкурсном отборе лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество». Целью проекта является улучшение качества жизни среди местных жителей. Желающие дамы могут выбрать одну из пяти номинаций: технологии для здоровья, женское здоровье, материнство и детство, здоровый образ жизни, здоровье семьи. Об этом сообщили в правительстве Иркутска.

- Победители и финалисты пройдут образовательную программу профессиональной переподготовки на базе Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, смогут участвовать в ведущих экономических формах. Лучшие представленные проекты получат информационное продвижение в течение одного года.

Подать заявку можно до мая 2023 года.