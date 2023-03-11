Уголовное дело заведено о незаконном строительстве домов для сирот в Иркутской области

Возбуждено уголовное дело по факту пособничества в превышении должностных полномочий. Фото: Прокуратура Иркутской области.

Год назад со строительными компаниями были заключены госконтракты на возведение 124 жилых квартир для детей-сирот в Тулуне, Саянске, поселке Забитуй, поселке Усть-Уда и поселке Балаганск. Но во время прокурорской проверки было установлено, что строители не выполнил условия договора. Подрядчик возвел 34 квартиры без проектно-сметной документации. Кроме этого, он не получал на нее разрешение, так как не предоставлял госэкспертизе. Об этом сообщила Прокуратура Иркутской области.

- После чего, содействуя дирекции ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области» в превышении должностных полномочий, подрядные организации неправомерно подписали ряд дополнительных соглашений к контрактам об изменении существенных условий. Это повлекло невозможность своевременного ввода в эксплуатацию жилых домов, а также существенное нарушение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем.

Прокуратура направила отчет о проверке в следственный комитет. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту пособничества в превышении должностных полномочий.